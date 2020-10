Coronavirus due casi sospetti nel Gubbio, rinviata alle 20.45 la gara con l'Arezzo

Posticipato il match che era in programma alle 18.30

Ci sono due casi sospetti di positività al coronavirus nel Gubbio. Non si tratta di calciatori ma di componenti dello staff rossoblù. Per questo motivo la gara con l'Arezzo in programma giovedì pomeriggio alle 18.30 allo stadio Pietro Barbetti è stata posticipata alle 20.45. Tutto questo per permettere di effettuare tamponi a giocatori e componenti del gruppo squadra con relativi responsi in serata prima del nuovo orario di gara. E' ovvio che della partita saranno parte solo coloro che risulteranno negativi. Intanto i due componenti dello staff sono già in isolamento. La gara è valevole per il terzo del campionato di serie C, girone B.

