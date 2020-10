Perugia-Cesena stasera al Curi: orario e probabile formazione. Caserta: "Rosa competitiva"

Foto: foto di Giancarlo Belfiore

Terza partita di campionato, in campo alle ore 20,45. Domani arriva Vanbaleghem

Gli ultimi due indizi - le vittorie con Ascoli e Arezzo - hanno superato i timori dell’esordio con il Fano. Ora il Perugia, nel match di questa sera al Curi (a porte chiuse, ore 20,45 in streaming su elevensports.it) contro il Cesena, va a caccia dell’elemento che costituirebbe la prova di una buona base portante per la ricostruzione. Anche perché la vittoria casalinga manca dal 7 marzo con la Salernitana, poi precipitò tutto. “Per fortuna il mercato è chiuso e ora tocca al campo - ha detto Fabio Caserta alla vigilia -, la rosa è competitiva e sono molto contento dei ragazzi, soprattutto sotto l’aspetto umano. Questo è ciò che conta di più”. Il tecnico del Grifo ha precisato che “di certo non sono venuto qui per un campionato anonimo. Il mio primo obiettivo è però la partita con il Cesena. La società ha fatto uno sforzo importante, dopo le difficoltà iniziali, per una rosa con due elementi per ruolo. Anche l’ultimo acquisto (il centrocampista francese Valentin Vanbaleghem è atteso a Perugia venerdì, ndr) ci rende completi. Per fare un campionato importante avrò bisogno di tutti”.

Probabile formazione: Konate e Monaco sono ai box, nella rifinitura di ieri è rimasto a riposo Falzerano per un affaticamento muscolare. I volti nuovi Favalli e Minesso sono a disposizione. Nel 4-3-3 iniziale Caserta potrebbe fare un ritocco per reparto con Sgarbi in difesa, Sounas a centrocampo ed Elia in avanti. Melchiorri dopo la botta alla testa di Arezzo “per fortuna sta bene, c’è stata solo tanta paura”. L’attaccante biancorosso si è allenato con buon piglio ed è pronto a tornare decisivo. Così in campo PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Rosi, Angella, Sgarbi, Crialese; Sounas, Burrai, Kouan; Elia, Murano, Melchiorri (A disp: Baiocco; Cancellotti, Negro, Tozzuolo, Favalli, Moscati, Dragomir, Falzerano, Rigen, Minesso, Bianchimano, Lunghi) All. Caserta. CESENA (4-3-3): Satalino; Longo, Ricci, Ciofi, Favale; Steffé, Petermann, Collocolo; Bortolussi, Caturano, Russini (A disp: Nardi, Bizzini, Maddaloni, Aurelio, Gonnelli, Sala, Capellini, Zecca, Campagna, Capanni, Nanni, Koffi) All. Viali. ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto

