Italia - Moldova finisce 6-0. Gol e highlights della partita dominata dagli azzurri | Video

08 ottobre 2020 a

a

a

L'Italia batte la Moldova per 6-0 nell'amichevole disputata al Franchi di Firenze. Partita senza storia, con gli azzurri di Roberto Mancini che hanno letteralmente dominato, come era ampiamente prevedibile, considerando la differenza tecnica tra le due nazionali. Dopo 18 minuti Italia già in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Cristante su angolo di Bonaventura.

Gli azzurri spingono. Passano 5 minuti e arriva il raddoppio, lo firma Caputo: è il 23'. Alla mezz'ora è El Shaarawy a triplicare. Il quarto gol è un'autorete di Posmac e in pieno recupero il quinto sigillo è di nuovo di El Shaarawy che trasforma una bella azione sulla destra di Lazzari. Ripresa con la solita girandola dei cambi, ma l'Italia trova il modo di arrotondare: Berardi chiude il set. Italia 6, Moldova 0.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.