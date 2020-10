La Sir non fa sconti, Padova travolta: 3-0

Perugia a punteggio pieno dopo tre giornate, Plotnytskyi scatenato: è lui l'mvp

07 ottobre 2020 a

a

a

Una vittoria per pochi intimi. Ma ugualmente preziosa. In un PalaBarton “nudo” a causa dell’assenza dei tifosi per via delle disposizioni legate al Covid-19, la Sir non sbanda e batte Padova 3-0. Senza il fondamentale aiuto del cuore pulsante del tifo bianconero, Perugia trae linfa vitale solo da sé stessa. Dalla sua forza. Dall’ottimo momento generale che permette ai bianconeri di non sbandare e vincere la terza gara in Superlega in altrettanti incontri. Mvp della gara è Plotnytskyi, letale con 11 punti con il 56%, un muro ed un ace, oltre ad una buona prova in ricezione. Leon ne firma 13 con 4 ace. In doppia cifra anche Ter Horst che chiude a 11. Senza Atanasijevic e Russo, Heynen non deroga dall’ormai consueto sestetto con la diagonale composta dall’ex di serata Travica e Ter Horst, con al centro Solè e Ricci, Leon e Plotnytskyi in banda e con Colaci a difendere la seconda linea. Solito anche lo starting six dei veneti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.