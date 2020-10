Italia, il primo gol in azzurro di Ciccio Caputo. Così ha infilato il portiere della Moldova | Video

07 ottobre 2020 a

Allo Stadio “Franchi”, Italia e Moldova si affrontano in un’amichevole in vista dei rispettivi impegni di Nations League e arriva anche il primo gol in azzurro per Ciccio Caputo.

L'attaccante del Sassuolo, schierato dal tecnico Mancini fin dal primo minuto al centro dell'attacco, ha realizzato il secondo dei cinque gol messi a segno dall'Italia nel primo tempo. Bella l'azione che lo ha portato davanti al portiere avversario, poi infilato in maniera fredda. Caputo è una delle novità di questa nazionale, la più attesa. A 33 anni si è conquistato un posto in squadfra a suon di reti e non ha disatteso le aspettative.

