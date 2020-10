Inter, un'altra tegola: positivo al Covid anche Milan Skriniar. Problemi per Antonio Conte in vista del derby

07 ottobre 2020 a

a

a

Un altro giocatore dell'Inter è risultato positivo al Covid 19. Dopo Alessandro Bastoni è stato contagiato dal Coronavirus anche Milan Skriniar. Mentre era in ritiro con la nazionale slovacca, il difensore è stato sottoposto al tampone e l'esito è stato proprio quello della positività. Per lui si prospetta la quarantena. Per Antonio Conte problemi tecnici in difesa in vista del derby contro il Milan in programma sabato 17 ottobre, visto che deve rinunciare ad elementi importanti. Bastoni era risultato positivo dopo la convocazione con l'Under 21. E' totalmente asintomatico e lascerà il ritiro azzurro per rientrare nella propria sede come è stato concordato con la Asl competente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.