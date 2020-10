La Ternana ci prova, il Palermo si salva, finisce 0-0

Nel big match della terza giornata del girone C della Serie C

07 ottobre 2020 a

a

a

Finisce 0-0 tra Ternana e Palermo nel big match della terza giornata del girone C della serie C. Lucarelli conferma l’undici iniziale che ha vinto 3-0 a Pagani. Si gioca a porte chiuse in una giornata calda e soleggiata al Liberati. Nel primo tempo una grossa occasione per i rossoverdi con Falletti che fa fuori in progressione tre avversari ma spara alto da buona posizione. Nella ripresa ancora due opportunità per le Fere, con Furlan servito da Partipilo in area, ma il portiere rosanero respinga in angolo. Poi entra Raicevic e confeziona due occasioni: la prima in spaccata con parata del numero uno siciliano e nel finale con una conclusione salvata sulla linea di porta.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Diakité, Mammarella; Damian, Kontek; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. All.: Lucarelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.