Italia-Moldova stasera in diretta tv su Rai 1 dalle 20.30. Le probabili formazioni

Stasera in tv 7 ottobre su Rai 1 la partita della nazionale italiana di calcio. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno in amichevole la Moldova. L'incontro sarà trasmesso in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Collegamento dalle ore 20.30 e calcio d'inizio alle 20.45. Facile immaginare che il commissario tecnico sperimenterà nuove soluzioni. In attacco dovrebbe debuttare Francesco Caputo in un tridente che comprende anche Domenico Berardi e Stephan El Shaarawy. Di seguito le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

Moldova (5-4-1): Koselev, Platica, Mudrac, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Ginsari, Ionita; Damascan.

Arbitro: Siebert (Germania).

