Superlega, la Sir Perugia sfida la rivelazione Padova

La Kioene ha avuto un grande inizio di stagione. Riflettori sull'ex Travica

07 ottobre 2020 a

La terza giornata di Superlega propone per mercoledì la gara tra Sir conad Perugia e Kioene Padova in programma alle 20.30 nel PalaBarton chiuso al pubblico. Padova è un po’ la rivelazione di questo inizio di stagione con la qualificazione ai quarti di Coppa Italia strappata a due formazioni certamente di rango come Piacenza e Cisterna ed un inizio di Superlega scoppiettante con la bella prova all’esordio contro Trento e la vittoria in trasferta proprio a Cisterna domenica. Il tecnico belga dovrebbe proseguire sul filone di domenica e quindi spedire in campo inizialmente Travica in regia (il solo, ma grande ex della gara con le ultime tre stagioni da capitano vissute in maglia Kioene) in diagonale con Ter Horst, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero. Cuttini, tecnico di Padova, dovrebbe rispondere con i sette usuali nelle prime due giornate di campionato con l’americano Shoji al palleggio, lo sloveno Stern opposto, capitan Volpato e Vitelli centrali, il polacco Wlodarczyk ed il classe 2000 Bottolo in posto quattro e l’argentino Danani nel ruolo di libero.



