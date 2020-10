A Claudio Scarpanti il campionato turistico del Vespa Club Perugia

Il sodalizio presieduto da Andrea Sonaglia ha organizzato 13 tappe e percorso 1700 chilometri

La voglia di andare in Vespa e fare aggregazione più forte dell’emergenza sanitaria. Si è chiusa con dei numeri piuttosto significativi la stagione estiva del Vespa Club Perugia. L’associazione presieduta da Andrea Sonaglia da giugno a settembre ha avuto la capacità e il merito di allietare i soci con un avvincente campionato turistico interno, denomino ‘Un’Estate in Vespa’. Ben 13 le tappe organizzare (di seguito l’elenco) più una gara di regolarità e una gimkana, per un totale di 43 partecipanti, quasi 1700 chilometri percorsi e oltre 230 iscrizioni. Il tutto impreziosito da paesaggi mozzafiato, con l’Umbria e le sue ricchezze chiaramente protagonisti e la buona cucina, che ha caratterizzato numerosi aperitivi e diversi pranzi al sacco, grazie al contributo del main sponsor Gruppo Grifo Agroalimentare.

“Quella che si è da poco conclusa - dichiara il Presidente Andrea Sonaglia - è stata un’estate diversa, che resterà unica. Credo che in tutta Italia nessuna associazione vespistica si sia così attivata per rispondere all’esigenza di andare in Vespa e colmare il vuoto lasciato dalla mancanza, causa Covid, dei raduni Vespa Club Italia. Abbiamo studiato degli itinerari che ci hanno permesso di riscoprire la nostra Umbria e i territori limitrofi. Ringrazio tutti i partecipanti, gli amici del consiglio direttivo, le amministrazioni comunali che ci hanno accolto nei diversi territori e l’azienda Grifo Latte che non manca mai nel sostenere le nostre iniziative”.

La classifica del campionato turistico ha registrato la vittoria di Claudio Scarpanti, posizionatosi davanti a Alessio Giombetti (secondo) e Claudio Carlino (terzo). Nei giorni scorsi si è tenuta la premiazione presso la sede sociale di via del Coppetta, con la coppa per i primi tre e medaglie per tutti i partecipanti.

Archiviata l’estate il Vespa Club Perugia è già al lavoro per il periodo autunno-inverno, come spiega il Vice Presidente, Roberto Natali.

“Stiamo studiando un campionato turistico che prenderà il via a fine ottobre e si concluderà a marzo. Chiaramente saremo soggetti alle condizioni meteorologiche e per questo contiamo di diluire gli impegni in Vespa e allo stesso tempo aggiungere qualche iniziativa simpatica in sede. Sempre con l’obiettivo di stare insieme, divertirci e rispettare le normative sul contenimento dell’emergenza sanitaria”.

Al vaglio del Vespa Club anche un’iniziativa per aprirsi ai più giovani e dare così continuità ad una passione unica.



