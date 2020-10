Roland Garros, finisce ai quarti la favola di Martina Trevisan. Illusione iniziale, poi Swiatek domina 6-3 6-1

06 ottobre 2020 a

Finisce ai quarti di finale l'avventura di Martina Trevisan al Roland Garros. La toscana è stata infatti battuta dalla polacca Swiatek in due set: 6-3, 6-1 il punteggio per la numero 53 del mondo. Martina ha iniziato meglio, andando avanti di un break in apertura (2-0), poi però è venuta fuori la superiorità atletica della Swiatek, che con i suoi colpi pesanti da fondo campo ha messo in difficoltà la mancina azzurra.

Nulla da fare dunque per Martina, che tuttavia non si può rimproverare niente nel suo cammino sulla terra rossa parigina. I quarti di finale sono comunque un risultato straordinario che le consentono di scalare la classifica nel ranking Wta, da 159 a numero 83 del mondo.

