Caos Juve-Napoli, il giudice sportivo decide di non decidere: "Serve un supplemento di indagine"

06 ottobre 2020 a

a

a

Juve-Napoli non finisce mai. Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda la sfida non andata in scena tra bianconeri e partenopei per l’assenza della squadra azzurra ha lasciato la decisione "sub iudice". Il giudice sportivo ha chiesto infatti un supplemento di indagine.

Serie A senza pace, il presidente della Lega Dal Pino positivo al Coronavirus

La Juve spera ovviamente - essendo scesa in campo "perché rispetta le regole" come detto dal presidente Agnelli - nel 3-0 a tavolino; dall'altra parte c'è il Napoli bloccato dall'Asl locale, che quindi auspica di rigiocare la partita in un'altra data. La battaglia è ancora agli inizi, si prospettano polemiche a prescindere dalla decisione finale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.