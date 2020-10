Psg, con Moise Kean aumenta la colonia di italiani: "Club con tante stelle, venire qui una buona idea"

06 ottobre 2020 a

"Mi sento un giocatore importante perché tanti grandi calciatori hanno indossato questa maglia, tutti i migliori attaccanti hanno giocato qui e la Ligue 1 è un buon campionato anche per questo ho scelto venire al Psg, dove potrò imparare da grandi giocatori e dare il mio contributo alla squadra". Lo dice il neo acquisto del Paris Saint Germain Moise Kean al sito ufficiale del club francese. Aumenta dunque la colonia di italiani nella squadra di Parigi dopo Verratti e Florenzi. "Questo è un club con tante stelle in rosa e trofei in bacheca, ho scelto insieme alla mia famiglia e penso che sia stata una buona idea venire qui", aggiunge il ventenne piemontese. Nelle ultime settimane si era pensato anche a un ritorno in bianconero: niente da fare, Moise Kean passa dall'Everton al Psg, con la benedizione del suo agente Mino Raiola.

