L'Arsenal licenzia la mascotte dopo 27 anni, Ozil si offre di pagare l'intero stipendio

Mesut Ozil salva il lavoro alla mascotte dell'Arsenal. "Sono così triste che Jerry Quy la nostra famosa e fedele mascotte Gunnersaurus, parte integrante del nostro club, sia stato licenziato dopo 27 anni. Per questo motivo, mi sto offrendo di rimborsare l’Arsenal con l’intero stipendio del nostro grande ragazzo verde fintanto che sarò un giocatore dell’Arsenal, in modo che Jerry possa continuare il suo lavoro che ama così tanto. #JusticeForGunnersaurus #M1Ö #YaGunnersYa". Mesut Özil, giocatore dell’Arsenal, su Instagram si offre volontario per pagare lo stipendio della storica mascotte dei Gunners, licenziata per mancanza di fondi dalla squadra londinese. Un piccolo grande gesto per il fantasista tedesco: per lui la somma non sarà un così importante sacrificio, ma di certo per Jerry Quy si tratta di un gesto davvero significativo.

