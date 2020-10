Nazionale, Mancini attacca il ministro Speranza: "Il calcio non è una priorità? Bisognerebbe pensare prima di parlare"

06 ottobre 2020 a

"Il ministro Speranza ha detto che ci sono altre priorità rispetto al calcio, come la scuola? Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare. Lo sport è un diritto per tutti gli italiani ed è una priorità come lo sono la scuola e il lavoro, milioni di italiani praticano sport ad ogni livello".

Coronavirus, Speranza “Si parla troppo di calcio, altre le priorità”

È quanto afferma il ct dell’Italia, Roberto Mancini, durante la conferenza stampa che precede l’amichevole del Franchi contro la Moldavia. Sulla vicenda Juve-Napoli non si esprime: "Il nostro calcio è litigioso per natura", ha sottolineato.

