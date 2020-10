Roland Garros, super Matilde Paoletti: la perugina batte la russa Shcherbinina e conquista gli ottavi

06 ottobre 2020 a

a

a

Partita capolavoro di Matilde Paoletti che conquista gli ottavi di finale al Roland Garros, nel torneo Junior. La perugina infatti ha superato in tre set la russa Shcherbinina, al termine di una partita combattuta ma nella quale Matilde ha dimostrato carattere e qualità superiori. Il punteggio finale è stato di 7-6, 6-7, 6-1 al termine di quasi tre ore di gioco. Grande orgoglio e grande soddisfazione per la Paoletti e per tutto lo Junior tennis Perugia. Adesso Matilde Paoletti affronterà un'altra russa, Alina Charaeva, che ha piegato pure lei in tre set la quindicenne Kasintseva (7-5, 2-6, 6-3).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.