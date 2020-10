Serie A senza pace, il presidente della Lega Dal Pino positivo al Coronavirus

06 ottobre 2020 a

a

a

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, a quanto conferma una nota della Lega, è risultato positivo al Coronavirus in seguito al test effettuato lunedì 5 ottobre, è "sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione", ora seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Piove sul bagnato dunque sul mondo del calcio dopo il caos su Juve-Napoli, con i partenopei che non si sono presentati perché bloccati dall'Asl locale in seguito alla positività di due giocatori. La Lega di A, capeggiata proprio Dal Pino, aveva ribadito che la partita si sarebbe dovuta disputare regolarmente domenica 4 ottobre alle 20,45. Sulla vicenda si attende la decisione del giudice sportivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.