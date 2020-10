Calcio donne, la Juventus batte il Milan a San Siro ed è prima a punteggio pieno. Decide Cristiana Girelli su rigore (0-1)

Julie Mary Marini 06 ottobre 2020 a

a

a

E' Cristiana Girelli la prima donna a segnare un gol ufficiale a San Siro. Ha trasformato il rigore che ha consentito alla Juventus femminile di espugnare la Scala del Calcio (0-1). Grazie alla vittoria la Juve è prima in classifica a punteggio pieno: quattro gare, altrettante vittorie e dodici punti in classifica. Davanti a soli mille spettatori, causa Covid, le squadre non hanno dato vita ad una gara spettacolare, ma nel finale Deborah Salvatori Rinaldi ha avuto la palla del pareggio, ma ha calciato alto da buona posizione.

I risultati: Milan-Juve 0-1; Fiorentina-Sassuolo 1-3; Napoli-Inter 1-1; Pink Bari-Empoli 0-3; Roma-Verona 2-0; San Marino-San Gimignano 1-0

La classifica: Juventus punti 12; Sassuolo 10; Empoli, Milan e Fiorentina 9; Roma 7; Inter 4; San Gimignano, Pink Bari e San Marino 3; Napoli 1; Hellas Verona 0.



