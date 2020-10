Arezzo-Perugia 0-1, decide Kouan: prima vittoria in campionato I VIDEO

Nicola Uras 05 ottobre 2020 a

La prima vittoria del campionato del Grifo arriva nel derby etrusco. Non male. Il Perugia vince 0-1 ad Arezzo (stesso risultato dell’ultima volta, dieci anni fa) e risale la classifica (quattro punti, quinto posto).

Al di là dei freddi numeri, il Grifo ha dato buoni segnali di crescita dimostrando maturità nell’approccio alla partita, agonismo nei duelli, qualche buona trama, applicazione e intelligenza nel finale, un po’ sofferto. Da rivedere lo sviluppo offensivo negli ultimi metri, ma per ora basta Kouan versione bomber. L'ivoriano segna il secondo gol in campionato e colpisce anche una traversa: il più pericoloso. Da segnalare l'infortunio di Melchiorri dopo appena 12' per uno scontro di gioco: l'attaccante, in stato confusionale inizialmente, è rientrato nello spogliatoio mentre il suo avversario - Borghini - in ospedale.



