Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: tutte le cifre e gli obiettivi per il riscatto obbligatorio

Con un comunicato sul suo sito internet, la Juventus comunica l’acquisto di Chiesa dalla Fiorentina. "Talento, velocità, classe e gioventù. Federico Chiesa è un nuovo giocatore bianconero. Classe 1997, arriva dalla Fiorentina e firma un contratto fino al 2022", si legge.

Nello specifico, il club bianconero spiega di aver "raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Chiesa a fronte di un corrispettivo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni per la stagione sportiva 2020/2021 e € 7 milioni nel corso per la stagione sportiva 2021/2022. Inoltre, l’accordo prevede: l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022; la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a 40 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 10 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi". Tra gli obiettivi da raggiungere per esercitare il riscatto obbligatorio - secondo indiscrezioni - alcuni sono di squadra (la Juve nelle prossime due stagioni deve arrivare sempre nelle prime quattro posizioni), altri individuali (che Chiesa giochi il 60% delle gare stagionali con presenze di almeno 30’ e che nel biennio segni 10 reti e faccia 10 assist).

