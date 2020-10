Giro d'Italia, l'Etna ridisegna la classifica: Nibali ben piazzato, Yates a 3'46" e Thomas a 11'17" I VIDEO

05 ottobre 2020 a

"Non riesco a descrivere la sensazione, non ci credo, è un sogno che è diventato realtà" ha detto Joao Almeida, nuova maglia rosa del Giro d'Italia dopo la terza tappa che ha portato la carovana da Enna alla cima dell'Etna. Per pochi centesimi, 28, l'ha strappata a Jonathan Caicedo l'ecuadoregno che si è ampiamente consolato con la vittoria di tappa. La classifica è stata ridisegnata: Thomas è fuori classifica e potrebbe anche non ripartire domani mattina. Yates ha pagato la crisi odierna con un cospicuo ritardo. Kruijswijk si è salvato, mentre sono andati bene - pur non brillando - Nibali e Fuglsang. Da tenere d'occhio Bilbao e Kelderman che in una stagione così particolare potrebbe essere le sorprese.

La classifica: 1. Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step) 7:44:25; 2 Jonathan Caicedo Klever (EF Pro Cycling) st; 3. Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) +37"; 4. Wilco Kelderman (Team Sunweb) +42"; 5. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) +53"; 6. Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo) +55"; 7. Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) +59"; 8. Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) +1’11"; 9. Jacob Fuglsang (Astana Pro Team) +1’13"; 10. Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) +1’15"; 11. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) +1’26"; 12. Patrick Konrad (Bora -Hansgrohe) st; 13. Jai Hindley (Team Sunweb) +1’27"; 14. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) +1’32"; 15. Ilnur Zakarin (CCC Team) ’1’38"; 25. Simon Yates (Mitchelton - Scott) +3'46"; 53. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) +11'17".

