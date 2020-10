Piacenza-Sir 1-3, Ricci e Plotnytskyi: "Grande vittoria"

Il centrale e il martello di Perugia: "Bravi a contenerli a muro"

Un successo importante per la Sir Conad Perugia. Contro un avversario ostico, molto ostico. Al termine del blitz di Piacenza, Ricci e Plotnytskyi si mostrano soddisfatti ma mantengono i pieni ben saldi per terra. “Sapevamo che sarebbe stata dura. Vincere a Piacenza contro una squadra costruita per fare bene non era facile - precisa Ricci -. Peccato per il terzo set dove abbiamo fatto tre-quattro errori di fila che hanno permesso agli avversari di tornare in partita. Nel quarto game siamo tornati a fare il nostro gioco. A muro abbiamo tenuto bene. Eravamo coscienti del fatto che Grozer ed i loro posto 4 fossero i loro punti di riferimento. Li abbiamo toccati e murati abbastanza. Rispetto alla gara contro Vibo siamo andati molto meglio nella fase muro-difesa. Ci sono ancora tante cose da migliorare, da fare ma la strada è quella giusta. Ora contro Padova ci aspetta una gara difficile. Verrà a Perugia giocando la sua pallavolo al massimo possibile, rischiando il tutto per tutto. Noi dobbiamo continuare a vincere”. Soddisfatto anche Oleh Plotnytskyi: “Il livello del lavoro svolto negli ultimi giorni è stato di buon livello. Nei primi due set abbiamo giocato bene, nel quarto poi ci siamo ripresi dopo aver perso il terzo - spiega il martello ucraino -. Questi sono tre punti importanti. La mia buona partita in ricezione? Beh, è il mio lavoro. Sono contento. L’intesa con Travica sta migliorando giorno dopo giorno. Fra due-tre partite andremo ancora meglio. Adesso torniamo a casa e prepariamo la prossima gara nella maniera giusta".



