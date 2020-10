Ternana, è fatta per lo sloveno Boben

Oltre ad Adopo dal Torino c'è anche l'ex giocatore del Livorno

Sabato pomeriggio a Pagani allo stadio “Torre”. domenica spostamento a Milano (dopo sosta notturna a Pescara) con arrivo nel primo pomeriggio per partecipare alla convention organizzata da Adise presso Sheraton Hotel. Ore caldissime per Leone, diesse della Ternana, che in attesa del mediano franco-ivoriano Adopo (2000, nella passata stagione 2 presenze e 17 panchine in casacca granata, visite mediche a “Villa Stuart” imminenti) lavora per marcatore centrale e terzino sinistro. Nel primo ruolo accordo di massima raggiunto con Cozzella, diesse del Livorno, per lo sloveno Boben (1994, ex Gorica e Rostov, nello scorso campionato in casacca amaranto 29 presenze come titolare, uno spezzone come subentrato e una rete, in queste settimane 2 panchine accanto a mister Dal Canto). Per il secondo ruolo in lizza Ricci (1996, Parma), Filippini (1995, Gubbio) e Frascatore (1992, svincolato dal Padova), ma non è esclusa una soluzione (prestigiosa) a sorpresa. In uscita Bergamelli (Mantova via Verona) e Argento, in bilico Salzano. E nel reparto avanzato potrebbe arrivare un “gol allo scadere”.

