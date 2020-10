Martina Trevisan, la rinascita al Roland Garros: battuta anche l'anoressa. Chi è la tennista toscana

05 ottobre 2020 a

"Il messaggio che posso dare è quello di non mollare mai anche nei momenti più difficili dove sembra veramente che la vita ti voglia male. Il corso delle cose si può cambiare cercando la luce, perché la luce c'è e arriverà". Sono le parole di Martina Trevisan, la tennista toscana - ha origini fiorentine - capace di raggiungere i quarti di finale al Roland Garros di Parigi. Un messaggio per niente banale quello della ventiseienne che, dopo un inizio di carriere piuttosto promettente, era entrata nel tunnel dell'anoressia.

Manifestatasi nel 2009, in concomitanza della separazione dei genitori, era arrivata a pesare 46 chili e a lasciare il tennis. "Stavo male e non capivo perché. Soprattutto, avevo paura a dirlo. Sentivo di non essere più in grado di gestire quel che mi girava intorno. Le pressioni sul mio rendimento, i problemi in famiglia" ha svelato al Quotidiano Nazionale. Quasi cinque anni di dura battaglia, poi nel 2014 l'inizio della rinascita e ora l'impresa parigina.

