Samb-Gubbio 2-1, Notari: "Dentro Cinaglia e Filippini"

Il presidente: "Prenderemo anche un attaccante"

05 ottobre 2020 a

a

a

Dopo la sconfitta contro la Samb parla il presidente del Gubbio, Notari: “Abbiamo problemi dietro. I numeri lo dicono, la difesa balla. Speriamo che con Signorini le cose si possano rimettere a posto. Ma credo di poter dire che potrebbe servire dell’altro. Non faccio certo io le scelte, ma se nelle ultime ore di mercato non si riuscirà a fare uscite, dico che secondo me gente come Cinaglia e Filippini potrebbero darci una bella mano. Il primo può anche servire in mezzo, il secondo può essere utile sulla fascia sinistra quando il mister, che è l’unico che può fare le scelte, lo riterrà opportuno e se mai lo riterrà tale”. Probabilmente serve anche un pezzo di peso in attacco perché Pellegrini è bravo ma deve maturare e Gomez è solo. “Posso essere d’accordo. Il nostro direttore sta operando e, ripeto, non ho certo io le competenze per scegliere i giocatori. Posso solo dire che se ci saranno uscite o se saranno reintegrati giocatori, uno o due pezzi potrebbero anche arrivare”.





