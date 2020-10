Juventus-Napoli, la società campana pensa già al ricorso alla giustizia ordinaria

05 ottobre 2020 a

Sulla vicenda della partita Juventus-Napoli non disputata, la società partenopea ha già allertato il proprio staff legale per il ricorso che potrebbe riguardare anche la giustizia ordinaria qualora venisse considerato non equo il verdetto di quella sportiva. Il Napoli aveva inviato una Pec a Federazione, Lega Calcio e Juventus per spiegare i motivi della mancata partenza per Torino. La Lega però ha confermato che la partita andava comunque giocata, nonostante il cluster di Covid del Genoa (22 contagi) che aveva affrontato sette giorni prima proprio il Napoli. Il giudice sportivo ora dovrebbe assegnare la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione alla squadra campana.

