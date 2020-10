Caos Juve-Napoli, Sandulli: "Classifica non deve essere scritta dal Covid"

Parla il presidente della Corte Sportiva d'Appello della Figc

05 ottobre 2020 a

a

a

"Il caso Juventus-Napoli? A me sta commentare solo quello che farà la Corte Sportiva: se sarà chiamata a valutare la questione tra Juventus-Napoli o meno. La Corte valuterà i fatti, a meno che non venga trovata una soluzione negoziale tra Ministero e Lega Serie A, come si deciderà nella riunione di oggi. Se la questione non verrà risolta in quella sede e anche il giudice di primo grado non riuscirà a porla in chiaro, allora l’iter vedrà una delle due squadre appellarsi alla Corte Sportiva. E solo a quel punto, prenderemo le carte e le valuteremo in merito, per un bilanciamento tra materie interne ed esterne alla giustizia sportiva. Non posso dire od opinare altro. Spero si trovi una soluzione, con il protocollo e tutto, non lasciare che la classifica venga scritta dal Covid". Lo ha detto Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d’Appello della Figc a Radio Punto Nuovo, sulla vicenda legata alla mancata disputa della gara tra Juventus e Napoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.