Stasera Arezzo-Perugia, Caserta: "Vincere". Le probabili formazioni

Nicola Uras 05 ottobre 2020 a

a

a

“Vogliamo fare una grande partita perché le vittorie ti aiutano a lavorare meglio ed avere consapevolezza”. Così Fabio Caserta presenta la sfida di questa sera del Perugia in casa dell’Arezzo (ore 21, diretta televisiva su Raisport). Una sfida che torna dopo dieci stagioni (l’ultima volta si giocò in Serie D e vinse il Grifo con il gol di Zanchi), sempre molto attesa tra i tifosi anche se i gruppi ultrà, di entrambe le città, hanno deciso di disertare la partita nonostante l’apertura, seppure parziale, degli spalti. Distanziamento sociale, esultanza e abbracci vietati, bandiere e tamburi banditi: non vanno d’accordo con il loro modo di vivere la partita.

Una partita, quella tra Arezzo e Perugia, che inizierà pochi minuti dopo la fine del mercato. Ma per l’allenatore biancorosso non è un ostacolo: “I calciatori sono tutti disponibili, farò la formazione senza considerare il mercato. Vediamo cosa succederà, ma in ogni caso parliamo di professionisti. Io comunque penso alla partita” taglia corto Caserta. Il tecnico bada al sodo: ha visto segnali di miglioramento dal suo gruppo e vuole continuare il percorso di crescita. Sul fronte della probabile formazione, Sempre indisponibile Monaco, verso la conferma la formazione di sette giorni fa (con Rosi al posto di Moscati), anche se Sounas scalpita. Così in campo AREZZO (3-4-1-2): Tarolli; Baldan, Cipolletta, Borghini; Luciani, Males, Bortoletti, Nader; Cutolo; Sane e Belloni. All. Potenza. PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Rosi, Angella, Sgarbi, Crialese; Kouan, Burrai, Dragomir; Falzerano, Murano, Melchiorri. All. Caserta. ARBITRO: Zufferli di Udine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.