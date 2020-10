Roland Garros, debutto vincente per la perugina Matilde Paoletti: ora la russa Shcherbinina

05 ottobre 2020 a

Grandissima Matilde Paoletti. Al debutto nei tornei Slam giovanili, la perugina classe 2003 timbra uno storico successo al Roland Garros, superando 2-6 6-2 7-5 dopo una strenua battaglia di due ore lo scoglio del primo turno rappresentato dalla beniamina di casa, Celia Belle Mohr. Matilde, cresciuta con il Maestro Andrea Grasselli e da anni seguita dallo staff federale, ha coronato una grande rimonta in un match disputato a tarda serata, complice la pioggia che ha fatto slittare in due circostanze il programma domenicale della rassegna parigina. Perso il primo set, in cui ha mostrato un pizzico di comprensibile tensione, Matilde ha reagito alla grande, trovando maggiore incisività nei propri colpi malgrado una serata non felicissima al servizio (ben 9 doppi falli). La perugina, dopo aver chiuso con grande sicurezza il secondo set, è stata brava a superare un momento di difficoltà nel parziale conclusivo, in cui avanti 3-1 si è vista superare dall'avversaria, che però nulla ha potuto dinanzi al finale in cui Matilde ha mostrato più lucidità. Dopo quattro match point non concretizzati, al quinto tentativo è esplosa la sua comprensibile gioia. Al secondo turno del tabellone di singolare, la portacolori dello Junior Tennis Perugia affronterà martedì 6 ottobre la russa Alina Shcherbinina mentre nel torneo di doppio, che disputerà in coppia con la canadese Jada Bui, il debutto è in programma lunedì 5 ottobre come quarto incontro sul campo nr. 10 (inizio programma alle ore 10): dall'altra parte della rete ci saranno la slovacca Cisovska e la ceka Fruhvirtova.

Passaro stop - Si ferma al match finale del tabellone di qualificazione la corsa di Francesco Passaro agli Internazionali di Tennis dell'Emilia Romagna, Challenger Atp 125. Francesco, che sabato aveva battuto l'argentino Trungelliti (numero 240 Atp), non è riuscito a ripetersi al cospetto del milanese Filippo Baldi (259 mondiale), vittorioso 6-2 7-5 ed entrato quindi nel Main Draw.



