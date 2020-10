Incontenibile Butler, stecca Davis. Miami stende i Lakers 115-104 in gara 3 e riapre la serie | VIDEO SKY

05 ottobre 2020 a

I Miami Heat di Erik Spoelstra, sotto 2-0 e ancora privi di Dragic e Adebayo, riaprono le Nba Finals, sfoderando una prestazione maiuscola contro i Los Angeles Lakers, battuti 115-104 in gara 3 nella bolla di Disneyworld. A guidare Miami per portarla sull’1-1 con i Lakers è Jimmy Butler, incontenibile con una tripla doppia da 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist.

Per gli Heat buone prestazioni anche di Olynyk e il rookie Herro, con 17 punti a testa, senza dimenticare Robinson e Crowder, 13 e 12 punti. Ai Lakers non bastano i 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di LeBron James, il quale genera tuttavia anche otto palle perse. Non bene Anthony Davis, limitato continuamente dai falli: il numero 3 ha terminato con 15 punti. Si salvano anche Markieff Morris e Kyle Kuzma, con 19 punti a testa.

