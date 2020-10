Filippo Ranocchia, primo gol nei professionisti per l'ex Perugia ora alla Juventus U23 I VIDEO

04 ottobre 2020 a

Primo gol nei professionisti per Filippo Ranocchia. Il calciatore perugino, ex del Grifo con cui ha fatto il settore giovanile sino all’esordio in B nella stagione 2018/2019, ha segnato il gol vittoria nella rimonta della Juventus U23 contro la Giano Erminia.

La sfida, giocata a Gorgonzola, è stata risolta dal centrocampista di 19 anni con un bellissimo tiro dalla distanza che ha concluso la sua straordinaria parabola - stile “maledetta” alla Pirlo” - appena sotto l’incrocio dei pali. Ranocchia è un giocatore della Juventus (lo scorso anno si è diviso tra Primavera e U23) ma il Perugia detiene il 50% di una eventuale futura cessione del club bianconero a un'altra società.



