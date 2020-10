Il Napoli non c'è, ma la Juve scende in campo e annuncia la formazione ufficiale: ecco cosa succederà | FOTO

04 ottobre 2020 a

Una situazione surreale, con l'arbitro Doveri che insieme al resto della terna testa le condizioni del terreno di gioco visto che su Torino sta cadendo una pioggia abbondante. In campo soltanto i giocatori della Juve, che ridono e scherzano tra di loro. Niente partita dunque, visto che il Napoli non si è presentato all'Allianz Stadium. E la situazione è resa ancor più surreale dall'annuncio da parte dei bianconeri della formazione ufficiale.

Davvero difficile fare previsioni su cosa accadrà. Stando alla Lega di A, l'ipotesi di dare la vittoria a tavolino alla Juve sembra essere quella più accreditata, ma è certo che il Napoli farà ricorso. Da valutare come possa incidere il parere negativo dell'Asl alla partenza della squadra di Gattuso verso Torino. Anche in questo caso c'è un regolamento del protocollo che pare dare ragione ai partenopei. Insomma, ci sarà materiale per una lunga battaglia legale tra i due club.

