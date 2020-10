Brava Sir, nessuna pietà per l'ex Bernardi: i Block Devils passano a Piacenza 3-1

04 ottobre 2020 a

a

a

La Sir Safety Conad Perugia non sbaglia. Secondo successo in Superlega in altrettante partite. Stavolta la "vittima" è stata la squadra di Piacenza, allenata dal grande ex Lollo Bernardi. E' finita 3-1 per Leon e compagni, con i parziali di 22-25, 17-25, 25-19, 20-25.

Superlega, PalaBarton aperto al pubblico per Sir Perugia-Vibo Valentia: capienza al 25%

Inizio di stagione davvero importante dunque per i Block Devils, che dopo il trionfo in Supercoppa contro la Lube Civitanova, hanno centrato due vittorie in altrettanti match, andando così a comandare la classifica a punteggio pieno. Prossimo impegno sarà mercoledì 7 ottobre al PalaBarton contro Padova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.