Doppio Leao e Theo Hernandez, il Milan stende 3-0 lo Spezia e vola in testa a punteggio pieno | VIDEO

Doppietta di Leao con in mezzo la rete di Theo Hernandez. Il Milan batte lo Spezia 3-0 con tre gol tutti nella ripresa e balza al comando della classifica a punteggio pieno a quota 9 insieme all'Atalanta.

Dopo la fatica europea terminata con l'incredibile successo ai rigori sul Rio Ave, Pioli - ancora senza Ibrahimovic - ricorre a un ampio turn over. Primo tempo avaro di emozioni, poi nella ripresa è Leao a sbloccare la gara su punizione calciata da Calhanoglu. Poi Theo Hernandez e ancora Leao chiudono i conti: 3-0. Rossoneri in vetta con la Dea e alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, ci sarà il derby di Milano, con l'Inter che attualmente è a -2 dalla squadra di Pioli.

