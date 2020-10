Roland Garros, finisce la corsa di Sonego: Schwartzman si impone in tre set

04 ottobre 2020 a

Finisce la corsa di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il tennista torinese si è fermato agli ottavi di finale, battuto dall'argentino Schwartzman. Partita senza particolare storia, con l'azzurro che ha fatto fatica sin dalle prime battute. Schwartzman si è imposto in tre set: 6-1, 6-3, 6-4. Restano quindi in corsa due italiani ai quarti di finale del torneo sulla terra rossa parigina. Si tratta di Jannik Sinner, che affronterà lo spagnolo Rafa Nadal. E Martina Trevisan, che si troverà di fronte la polacca Swiatek. Per entrambi il match si giocherà martedì 6 ottobre.

