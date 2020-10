Gubbio, non basta Gomez: Maxi Lopez spinge la Samb (2-1). Rossoblù ancora a zero punti

04 ottobre 2020 a

Seconda sconfitta in altrettante partite per il Gubbio, battuto dalla Samb con il punteggio di 2-1. Una partita in cui i rossoblù probabilmente non avrebbero meritato di perdere: purtroppo la realtà dice che la squadra di Torrente è ancora ferma a quota zero punti in classifica. Vantaggio marchigiano con Nocciolini nel primo tempo, su disattenzione della difesa ospite. Il Gubbio reagisce e nella ripresa va a segno con Juanito Gomez con un pregevole colpo di testa. Sono i rossoblù ora ad avere il loro momento migliore ed è proprio a questo punto che Maxi Lopez firma per la Sambenedettese di Paolo Montero la rete del definitivo 2-1. Primi tre punti per i marchigiani. Ora il Gubbio è chiamato a non sbagliare nel match infrasettimanale di giovedì 8 ottobre al Barbetti contro l'Arezzo.

