Clamoroso in Premier, vendetta da ex per Mourinho. Il suo Tottenham spazza via il Manchester United: 6-1

Incredibile successo per il Tottenham e per Mourinho. Il tecnico ha messo in pratica la classica vendetta da ex: 6-1 a Old Trafford in favore degli Spurs, passati in svantaggio su rigore dopo appena 3' con rete di Bruno Fernandes. La reazione del Tottenham è stata devastante, con i gol di Kane (doppietta), Son, Aurier, Ndombele e Lamela. A incidere sul punteggio anche l'espulsione di Martial dopo appena 25'. Un successo fragoroso, miglior modo per la vecchia volpe Josè Mourinho di tornare da avversario contro la squadra con cui probabilmente ha toccato il punto più basso della carriera. Ora il Tottenham balza a quota 7 punti, i Red Devils restano a 3.

