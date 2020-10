Liegi Bastogne Liegi, incredibile vittoria di Roglic. Alaphilippe festeggia presto e viene beffato I VIDEO

04 ottobre 2020 a

La Liegi Bastogne Liegi va a Primoz Roglic. Incredibile finale della corsa belga con Julian Alaphilippe che esulta troppo presto e regala la vittoria allo sloveno.

Una volata particolare con Mohoric, rientrato sui migliori che parte dritto, Alaphilippe si accoda e lancia la volata, ostacola la rimonta di Hirschi e poi si fa beffare da Roglic.. Il fotofinish premia Roglic davvero di pochi centimetri per una successo destinato a rimanere nella storia della corsa e del ciclismo per l'epilogo davvero poco usuale anche se non è la prima volta che un corridore butta via la corsa. Per Roglic, dopo la beffa al Tour, un successo di grande prestigio.

