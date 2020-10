Lazio-Inter 1-1, gol e assist del match. Espulsi Immobile e Sensi: palo di Brozovic nel finale

04 ottobre 2020 a

a

a

E' finita 1-1 tra Lazio e Inter il match di domenica 4 ottobre alle 15 valevole per la terza giornata di Serie A. I gol di Lautaro Martinez (servito da Perisic) nel primo tempo e di Milinkovic Savic nella ripresa su cross di Acerbi. Espulsi Immobile (manata di rezione a Vidal) e Sensi (stesso fallo su Patric). Nel finale da segnalare un palo clamoroso dell'Inter su conclusione deviata di Brozovic. L'Inter sale a 7 punti ma perde terreno sull'Atalanta a punteggio pieno (9), Lazio a quota 4. Ora la sosta per le nazionali, alla ripresa per i nerazzurri ci sarà il derby contro il Milan, Lazio che andrà a far visita alla Samp.

