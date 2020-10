Imprese di Sinner e Martina Trevisan, sono ai quarti di finale del Roland Garros! Ora tocca a Sonego

04 ottobre 2020 a

Ancora un'altra impresa per Jannik Sinner. Il giovane altoatesino ha conquistato i quarti di finale del Roland Garros superando in quattro set il tedesco Zverev con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. Per Sinner un cammino per ora esaltante sulla terra rossa parigina. Adesso Jannik affronterà il grande favorito del torneo, lo spagnolo Nadal. Bella vittoria anche per Martina Trevisan in campo femminile, che ha battuto in due set l'olandese Kiki Bertens, giustiziera di Sara Errani due turni fa. Per lei c'è da sfidare la polacca Swiatek. Tra poco in campo per il suo ottavo di finale pure Sonego, contro l'argentino Schwartzman.

