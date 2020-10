Caos Juve-Napoli, il ministro Speranza contro la Lega di A: "E' già stato deciso che non si giocherà"

04 ottobre 2020 a

"Juventus-Napoli di stasera si deve giocare? È già deciso, mi pare, che non si giocherà". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di "Mezz’ora in più", su Rai3. "Si parla troppo di calcio e poco di scuola", ha aggiunto il ministro. "La partita sarà rinviata. Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara". Così invece il consigliere della Figc Pietro Lo Monaco ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli" riguardo al big match in programma domenica 4 ottobre allo Stadium col Napoli impossibilitato a partire per Torino per disposizione della Asl territoriale dopo i due casi di positività al Covid dei giocatori Zielisnki ed Elmas. La Juve ha confermato che sarà comunque in campo, confidando a questo punto nel 3-0 a tavolino.

