Caos Juve-Napoli, la Lega conferma: "Si gioca". I partenopei potrebbero partire domenica mattina

03 ottobre 2020 a

a

a

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”. Questo il comunicato diramato nella serata di sabato 3 ottobre dalla Lega di Serie A, che dunque mette ancora più caos attorno al big match. Ora di fatto la palla torna al Napoli, che nel caso in cui non si presentasse a Torino rischia seriamente il 3-0 a tavolino: l'Asl ha impedito la partenza dei partenopei per la città piemontese, soprattutto dopo la positività di Elmas, secondo giocatore azzurro a risultare contagiato dal Coronavirus.

Coronavirus al Napoli, anche Elmas positivo dopo Zielinski. Squadra rimaneggiata per il match con la Juve

Imposti 14 giorni di quarantena, ma la Juve dal canto suo ha confermato la sua presenza in campo per il fischio d'inizio delle 20,45. Infine il comunicato della Lega. Non sono da escludere, in una vicenda che ormai sta finendo nel grottesco, altri colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.