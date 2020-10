Coronavirus, Napoli non partito per Torino. Ma la Juve: "Noi in campo alle 20,45", 3-0 a tavolino?

03 ottobre 2020 a

Sempre più caos attorno a Juve-Napoli. Il Napoli è stato bloccato dall'Asl e non è partito per Torino. Anzi, ha disposto la quarantena per 14 anni di tutta la squadra. Ma la Juve non ci sta ed è intenzionata a presentarsi in campo alle 20,45 regolarmente all'Allianz.

Si rischia così il 3-0 a tavolino. Il protocollo della Lega infatti prevede che il rinvio sia stabilito solo in caso di almeno dieci positività e il Napoli è "soltanto" a quota 2, con i contagi di Zielinski e Elmas. Dal canto suo pure i bianconeri hanno due casi di positività nello staff. Ora la decisione di scendere in campo domenica 4 ottobre. Chissà ora come andrà a finire.

