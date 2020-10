Coronavirus, Napoli bloccato dall'Asl. Niente partenza per Torino, salta il match con la Juve

03 ottobre 2020 a

Salta tutto. L'Asl ha bloccato la partenza del Napoli per Torino proprio mentre era già in aeroporto. E così il big match contro la Juve salta definitivamente. In giornata era arrivata la notizia della positività al Covid da parte di Elmas, che si aggiungeva così a quella di Zielinski e di un membro dello staff del club partenopeo.

Coronavirus, due positivi anche alla Juve: ma non si tratta di giocatori

L'Asl ha disposto così 14 giorni di quarantena per tutta la squadra. Dall'altra parte da segnalare anche due casi nello staff della Juve, con squadra in isolamento fiduciario. Il rinvio a questo punto era inevitabile e soprattutto opportuno. Una decisione che costituisce una mazzata sulla credibilità del campionato di Serie A, che intanto prosegue comunque con il resto del programma della terza giornata. Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre il Sassuolo ha battuto il Crotone per 4-1.

