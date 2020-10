Coronavirus, Juve-Napoli a rischio rinvio: l'Asl blocca i partenopei in partenza per Torino

03 ottobre 2020 a

La Asl Napoli 1 ha bloccato la partenza del Napoli per Torino che sarebbe dovuta avvenire poco prima delle 20 di sabato 3 ottobre. Domenica 4 la squadra campana, che ha due giocatori positivi al Covid, Zielinski ed Elmas, è attesa dal big match dello Stadium contro la Juventus. In corso colloqui tra istituzioni per sbloccare la situazione. Da segnalare che anche nello staff bianconero (ma non per quanto riguarda i giocatori) sono state riscontrate due positività. Tra le ipotesi c'è anche quella di far sottoporre a un nuovo tampone la squadra del Napoli una volta che ha raggiunto Torino. Vigilia peggiore per la squadra di Gattuso non poteva esserci.

