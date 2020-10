Francesco Passaro avanti a Parma, il perugino sfida Baldi per entrare nel tabellone principale

03 ottobre 2020 a

a

a

Esordio vincente per Francesco Passaro nel tabellone delle qualificazioni del Challenger 125 a Parma, Internazionali dell’Emilia Romagna, organizzati dalla Mef Tennis Events di Todi, del presidente Marcello Marchesini. Il 19enne dello Junior Perugia, nel torneo con una wild card data proprio dalla Mef, ha messo al tappeto in 2 set il 30enne argentino Marco Trungelliti, 240 Atp che ha toccato il suo massimo con la posizione 112 lo scorso anno e da tanti anni nel circuito. Successo di prestigio, dunque, per Passaro che ha comandato sempre l’incontro. Trungelliti ha provato a “prenderlo a pallate”, letteralmente, visto che ha colpito al volto il perugino sul 2-1 del secondo set, ma non è riuscito ad “abbatterlo”. Passaro ha vinto il primo 6-3 con autorità e poi è salito 4-3 nel secondo, ma ha avuto l’unico passaggio a vuoto e non è riuscito a consolidare il break. Poi, però, si è ripreso e al tie break non ha tremato. Al turno decisivo, per entrare nel tabellone principale, se la dovrà vedere con Filippo Baldi, 259 Atp, che ha battuto il francese Constant Lestienne (225 Atp). Il torneo di Parma, con 132.280 dollari di montepremi e 125 punti Atp in palio per il vincitore, presenta al via tanti big. A cominciare dagli italiani Lorenzo Musetti (138) che ha vinto il suo primo Challenger a Forlì anche questo organizzato dalla Mef e se la vedrà al primo turno con Federico Gaio (132), poi Gianluca Mager (89), Marco Cecchinato (110), Salvatore Caruso, Andrea Seppi (98), Paolo Lorenzi (130). La testa di serie numero 1 è l’americano Francis Thiafoe (67 Atp), la numero 2 è Juan Ignacio Londero (69), con il quale proprio Francesco Passaro si è allenato in inverno in Argentina e pochi giorni fa a Perugia, prima del Roland Garros.

