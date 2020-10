Coronavirus al Napoli, anche Elmas positivo dopo Zielinski. Squadra rimaneggiata per il match con la Juve

03 ottobre 2020 a

Dopo l’annuncio della negatività di tutti i tamponi, ad eccezione di 4 ancora da definire, il Napoli ha reso noto che durante l’elaborazione degli ultimi 4 test è risultato positivo al Covid 19 il calciatore Elif Elmas. Il nome del macedone si va dunque ad aggiungere a quello di Zielinski. Il focolaio in stile Genoa è stato evitato (17 i giocatori positivi più 5 dello staff), certo è che non è stato il miglior modo per prepararsi all'appuntamento del big match di domenica 4 ottobre in casa della Juventus, prima grande sfida tra Pirlo e Gattuso. Nel Napoli assente pure l'infortunato Insigne.

