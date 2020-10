Fantacalcio, Sassuolo-Crotone: gol e assist del match. Brillano Berardi e il solito Caputo

03 ottobre 2020 a

a

a

Sassuolo-Crotone 4-1. Per gli amanti del fantacalcio da segnalare la prova super di Berardi e del solito Caputo. Il primo ha firmato la rete del momentaneo 1-0 su assist di Djuricic. Poi è arrivato il pareggio su rigore del centravanti dei calabresi, Simy. La reazione neroverde si è concretizzata con la doppietta del bomber degli emiliani. Caputo ha prima firmato il 2-1 dagli undici metri e poi ha calato il tris nel finale, su assist sempre di Berardi. In pieno recupero è arrivato pure il poker con Locatelli. Sassuolo a quota 7 punti in classifica, Crotone ancora fermo a zero.

