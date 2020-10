Top Ganna al Giro d'Italia, è la prima maglia rosa: dominio nel prologo di Palermo

03 ottobre 2020 a

Filippo Ganna è la prima maglia rosa al Giro d'Italia 2020. Il campione del mondo in maglia iridata (titolo conquistato una settimana fa a Imola) ha dominato il prologo di Palermo. Il corridore di Verbania ha chiuso con il tempo di 15'24", staccando di diversi secondi i più temibili rivali. Ora si metterà a disposizione del suo capitano Thomas, ma la soddisfazione di indossare il simbolo del primato al Giro, non gliela toglierà nessuno. "Ero tra i favoriti e lo sapevo, ma prendere la maglia rosa è un'emozione incredibile", ha raccontato a fine gara Filippo Ganna. Il migliore tra gli uomini di classifica è Geraint Thomas (Ineos), quarto a 23", seguito da Simon Yates (Mitchelton-Scott), +49". In ritardo di 1’29" Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

