Coronavirus, tamponi tutti negativi al Napoli. Mancano ancora 4 risultati, ma contro la Juve si gioca

"Sono tutti negativi al Covid 19 i tamponi effettuati sabato 3 ottobre al gruppo squadra del Napoli. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi". Lo ha comunicato il Napoli via twitter.

Nella giornata di venerdì 2 ottobre era stata riscontrata la positività di Zielinski e di un collaboratore del diesse Giuntoli. Scongiurato tuttavia il pericolo di focolaio per l'ultima avversaria del Genoa in campionato, formazione - quella rossoblù - all'interno della quale sono ben 22 i tesserati positivi, di cui 17 giocatori. Il big match tra Juventus e Napoli in programma domenica 4 ottobre all'Allianz Stadium si giocherà regolarmente. Fischio d'inizio alle 20,45.

